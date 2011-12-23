Наша Украина раскритиковала «паразитирующий» бюджет

Государственный бюджет на 2012 год полностью отражает паразитирующую психологию нынешней власти и предусматривает дальнейшее сокращение финансирования программ социального развития, что приведет к занижению социальных стандартов и обнищанию миллионов граждан, говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии «Наша Украина».

В партии выражают сожаление, что правящее большинство проигнорировало предложения парламентской группы «Наша Украина» относительно направления около 11 млрд. грн. на повышение социальных стандартов за счет средств, выделенных на содержание чиновников и дотации олигархам.

Именно поэтому ни один из депутатов «Нашей Украины» не голосовал за правительственный проект бюджета, который полностью игнорирует потребности большинства граждан, объясняют в партии.

В «Нашей Украина» убеждены, что принятый бюджет приведет к тому, что на конец 2012 года разрыв между реальным и официальным размером минимальной зарплаты будет почти 700 грн., а миллионы пенсионеров в декабре следующего года будут получать пенсию не более 884 грн.

По мнению «нашеукраинцев», в новом бюджете продолжается нарушение закона об оплате труда: должностной оклад работников 1-го тарифного разряда предусмотрен на уровне 773 гривни, что на 300 гривен меньше, чем прожиточный минимум, установленный нынешним бюджетом. Правительство планирует уменьшение общего фонда оплаты труда украинцев в 2012 году на 15,6 миллиарда гривен.

Официальный прожиточный минимум, по меньшей мере, на 30% не отвечает реальному размеру прожиточного минимума. Поэтому размеры социальной помощи на детей-сирот, малообеспеченным семьям, инвалидам и другим социально незащищенным группам населения не способны обеспечить даже элементарный уровень социальной защиты.

«Наша Украина» отмечает, что вопреки положениям Конституции правительство будет в ручном режиме регулировать предоставление льгот и пособий для большинства категорий социально незащищенных граждан, в зависимости от наличия средств в бюджете, а это означает, что позорная практика урезания законных социальных выплат для чернобыльцев будет иметь продолжение.

Расходы на здравоохранение сокращены на 2,3 млрд. грн., при том, что финансирование медицинской отрасли и в нынешнем году было недостаточным, а доступ большинства граждан к медицинским услугам ограничен из-за их высокой стоимости.

В партии отмечают, что власть игнорирует потребности детей и молодежи. На 34% сокращено финансирование внешкольного образования, мероприятий по внешкольной работе, по оздоровлению и отдыху детей. На 12% сокращена поддержка молодежных и детских общественных организаций. Только на 10% профинансированы программы предоставления работодателям дотаций для обеспечения молодежи первым рабочим местом.

Экономя на доходах, здоровье и образовании большинства граждан, власть продолжает увеличивать расходы на свое обеспечение.

На 37,6 млн. грн. вырастут расходы на обеспечение деятельности Президента Украины. На 70,2 млн. грн. (до 381,4 млн. грн.) увеличены расходы на лечение и оздоровление высокопоставленных должностных лиц.

В заявлении подчеркивается, что существенно увеличено финансирование судебной системы и правоохранительных структур, которые фактически обеспечивают карательные функции режима. На 596,2 млн. грн. увеличено финансирование МВД, на 206 млн. грн. увеличиваются расходы на Генеральную прокуратуру, при том, что, в 2011 году бюджет генпрокуратуры вырос на 75%.

Власть продолжает уничтожать армию, уменьшив смету Министерства обороны более чем на 1 миллиард гривен по сравнению с суммой, предусмотренной в проекте к первому чтению. Это говорит о том, что власть готовится защищаться от собственных граждан, а не от внешних рисков, убеждены в «Нашей Украине».

Бюджетные расходы в поддержку экономического развития являются неэффективными и отражают интересы олигархов. Например, 6,6 млрд. грн. выделены в поддержку угледобывающих предприятий. В то же время на программу энергосбережения через механизм удешевления кредитов – 6 млн. грн., на содействие развитию малого предпринимательства – всего 3,5 млн. грн., на 181 млн. грн. сокращено финансирование исследований и научно-технических разработок, говорится в заявлении.

Сомнительными в партии называют бюджетные параметры относительно роста ВВП на уровне 3,9%, учитывая, что Всемирный банк и МВФ прогнозируют рост ВВП в Украине не выше 2,5%. Таким образом, фактические доходы бюджета могут быть меньше на несколько миллиардов гривен, а покрывать дефицит придется средствами новых заимствований.

«Власть продолжает политику наращивания долгов, и планирует в 2012 году 98,5 млрд. гривен новых заимствований, за которые рассчитываться придется будущим поколениям», - отмечают в партии «Наша Украина».