Посол: США будут поддерживать процесс интеграции Украины с ЕС

Соединенные Штаты Америки решительно будут поддерживать процесс интеграции Украины с Европейским Союзом.

Об этом в интервью газете “День” сказал посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

“У меня есть много идей относительно американо-украинских отношений. Я скорее скажу, что Соединенные Штаты решительно будут поддерживать процесс интеграции Украины с Европейским Союзом. Правительство Украины в настоящее время завершило, как мы видели в понедельник на саммите, глубокое и всеобъемлющее Соглашение о свободной торговле и Соглашение об ассоциации. Нас это радует. Мы знаем, что еще остается работа в областях, которые были отмечены в совместном заявлении. Но это позитивный шаг”, – отметил посол.

“Я хотел бы добавить еще одно. В прошлую пятницу Президент ЯНУКОВИЧ встречался с дипломатическим корпусом в Украинском доме. Он сказал нам, что 2011 год был годом Европы для Украины, но и 2012 год также будет годом Европы из-за Чемпионата Европы по футболу. Когда я слушал, то подумал про себя: возможно, нам нужно 2012 год также сделать годом распространения европейских ценностей в Украине. Я имею в виду весь комплекс вопросов, которые лидеры ЕС поднимали во время пребывания в Киеве: вопрос верховенства права, проведения свободных и справедливых выборов в октябре следующего года в Верховную Раду, что очень важно для Украины, развития независимой судебной системы. Все эти вещи я считаю фундаментальными для развития Украины как современного и процветающего европейского государства”, – отметил Дж.ТЕФФТ.