Тимошенко в суде не появилась, но что думает о судьях, написала
Цитировала Ситайло
|Елена СИТАЙЛО
Как передает корреспондент УНИАН, судья также зачитала акт Киевского следственного изолятора, в котором речь идет о том, что сегодня в 8.00 Ю.ТИМОШЕНКО опять было предложено по требованию Апелляционного суда Киева доставить ее на заседание.
Е.СИТАЙЛО сообщила, что, согласно предоставленной медицинской справке о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, "противопоказаний для участия в заседании суда нет".
В то же время, по ее словам, поступило заявление Ю.ТИМОШЕНКО об отказе принимать участие в апелляционном процессе. "Решения в Украине принимаются не судами, не во время судебных заседаний, а непосредственно ЯНУКОВИЧЕМ. Судьи исполняют роль марионеток", - процитировала судья заявление экс-премьера и добавила, что оно изложено на двух листах.
Председательствующая по делу судья также огласила заявления защитников Ю.ТИМОШЕНКО - Юрия СУХОВА, Николая СИРОГО, Александра ПЛАХОТНЮКА, Сергея ВЛАСЕНКО и Николая ТИТАРЕНКО - о невозможности принимать участие в заседании.
Е.СИТАЙЛО поставила на обсуждение вопрос о возможности продолжить рассмотрение жалобы в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников.
Представители государственного обвинения отметили, что нет оснований останавливать рассмотрение жалобы в связи с отсутствием Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов.
Посоветовавшись на месте, председательствующая по делу судья огласила решение о продолжении рассмотрения жалобы.
Сейчас другая судья зачитывает доклад относительно жалобы Ю.ТИМОШЕНКО.