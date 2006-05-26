Полтавским губернатором стал Асадчев

Указ Президент подписал сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Валерия АСАДЧЕВА председателем Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ Президент Украины подписал сегодня, 26 мая. Как сообщал УНИАН, 12 мая В.ЮЩЕНКО своим указом освободил Степана БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской ОГА в связи с избранием его народным депутатом Украины. В.АСАДЧЕВ был народным депутатом Верховной Рады 3-го и 4-го созывов, член Украинской народной партии.

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