Полтавским губернатором стал Асадчев
13:58, 26 мая 2006Политика
374
Указ Президент подписал сегодня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Валерия АСАДЧЕВА председателем Полтавской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ Президент Украины подписал сегодня, 26 мая.
Как сообщал УНИАН, 12 мая В.ЮЩЕНКО своим указом освободил Степана БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской ОГА в связи с избранием его народным депутатом Украины.
В.АСАДЧЕВ был народным депутатом Верховной Рады 3-го и 4-го созывов, член Украинской народной партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter