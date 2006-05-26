Профессора Ехануров и Пинзеник отправились читать лекции

После вчерашнего сложения в парламенте полномочий Кабинета Министров профессора - премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ и министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК - отправились читать лекции в столичные университеты.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правительстве.

По данным собеседника агентства, сегодня Ю.ЕХАНУРОВ будет читать лекцию на экономическом факультете Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко, а В.ПИНЗЕНИК – в Киево-Могилянской академии.

Как сообщал УНИАН, 25 мая согласно 115-й статье Конституции Украины члены правительства сложили полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины.