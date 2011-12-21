Губернатор рассказал, куда оппозиции надо засунуть микрофон

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА дал совет однопартийцу и в то же время председателю Полонской райгосадминистрации Григорию СТАНИСЛАВУ, как перерывать выступления депутатов-оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на заседании сессии облсовета при обсуждении вопроса о ходе выполнения Программы “Питьевая вода Хмельницкой области на 2008-2020 годы” депутат от фракции ВО “Свобода” Иван ГОНЧАР высказал предложение по поводу создания комиссии для проверки бюджетного финансирования очистительных сооружений в Полонном.

Это возмутило депутата-«регионала» и председателя Полонской РГА Г.СТАНИСЛАВА. “Сколько можно терпеть, вопрос не обоснован...”, - заявил он.

Реплику Г.СТАНИСЛАВА прервал председатель Хмельницкой облгосадминистрации В.ЯДУХА, который одним предложением объяснил коллеге по партии, что нужно делать со «свободовцем».

“А почему же ты не пошел, не вырвал у него микрофон и не засунул ему в одно место?”, – спросил губернатор у Г.СТАНИСЛАВА.

После этого депутаты облсовета внесли отдельные дополнения в областную программу «Питьевая вода Хмельницкой области на 2008-2020 годы”.