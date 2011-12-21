Попов: Киев получит еще одни «золотые ворота»

Встреча Нового года на главной площади страны пройдет в стилистике Чемпионата Европы по футболу. Именно этой теме будут отвечать как программа праздника, так и внешнее оформление Майдана Независимости. Евро-2012 - безусловно, значимое событие для Украины, и организаторы мероприятия стремятся создать дух футбольного праздника с первых минут Нового года. Об этом сообщает пресс-службаКГГА.

По словам главы КГГА Александра Попова, благодаря Евро-2012 Киев получит еще одни «золотые ворота» - футбольные. Ведь именно на НСК «Олимпийский» определится новый чемпион Европы по футболу, и для одной из команд ворота киевского стадиона станут действительно «золотыми».

«Евро 2012 - это не только большое футбольное событие, это национальный праздник для Украины. Киев с помощью многочисленных и разнообразных мероприятий будет создавать и поддерживать атмосферу грандиозного европейского праздника, воспитывать у граждан дух гордости за свой город, за свою страну и привлекать к этому процессу как можно больше людей. А начнем мы сразу в Новогоднюю ночь!», - рассказал глава КГГА Александр Попов.

Сценический комплекс на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь будет напоминать футбольное поле с «золотыми воротами». Такая концепция будет реализована благодаря нестандартным конструкциям и специальным экранам. Импровизированные футбольные ворота будут построены из 40-метровых светодиодов. Вся потребляемая мощность сценического комплекса и телевизионной техники будет обеспечиваться исключительно генераторами и не повлияет на энергообеспечение города.

Также во время шоу-программы планируется использовать несколько новых для Украины спецэффектов и презентовать лучшее в стране огненное шоу, учитывая, что 2012 - год Дракона.

В концертной программе примут участие: группы «ВВ», «ТНМК», «Скрябин», «Мед Хедз», «Время и Стекло», чемпионка «Евровидения» Руслана, Эрика, Коля Серьга и другие. Артисты обещают зрителям новые песни, новогодние хиты и специальные футбольные посвящения Евро 2012, Украине, нашей национальной сборной по футболу.

Новогодняя шоу-программа на Майдане Независимости начнется 31 декабря в 21 часов и продлится до 2 часов ночи 1 января. В прямом эфире новогоднее шоу можно будет увидеть на телеканалах «М1» и ТРК «Киев». Повтор в записи - на Первом Национальном.

Организатор мероприятия - КГГА. Соорганизатор - «Таврийские Игры».