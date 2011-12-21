Янукович: у нас есть «старый чемодан»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что правительство и парламент будут продолжать наводить порядок с распределением бюджетных средств на социальные нужды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство и в целом исполнительная власть свое дело сделали, но есть и просчеты, которые власть будет исправлять и никогда не повторять.

В частности, Президент пообещал, что власть не будет допускать несправедливого отношения к людям. «Как говорят резать по живому, и не случайно, когда люди выходят с разными протестными акциями, это не случайно, к этому их вынуждают те просчеты, которые есть на разных уровнях», - сказал он.

Он уверен, что нельзя экспериментировать над людьми, но необходимо понимать, что у «нас есть «старый чемодан» - это популистские законы, которые были приняты в разные времена, и которые не могут быть выполнены.

Он назвал недопустимым, когда к настоящим чернобыльцам присоединяются аферисты и мошенники, а затем к ним еще присоединяются сомнительные политики, которые выросли на авантюрах.

«Нельзя играть на беде, нельзя… Мы должны решать те проблемные вопросы, и откровенно говорить о неподъемных социальных обязательствах государства, которые сегодня еще остаются», - сказал Президент .

Он отметил, что сегодня очень важно восстановить справедливое распределение льгот между гражданами.