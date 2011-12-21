В центре Москвы задержали 25 участников несанкционированного митинга

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы около 25 участников несанкционированного митинга против нарушений на декабрьских выборах в Госдуму РФ.

Как передает РИА «Новости»,полицейские задерживают оппозиционеров на Тверской улице возле здания Государственной думы РФ, где депутаты шестого созыва сегодня собираются на первое заседание.