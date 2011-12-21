В центре Москвы задержали 25 участников несанкционированного митинга
09:29, 21 декабря 2011Политика
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Будет заседать Госдума шестого Созыва
Сотрудники полиции задержали в центре Москвы около 25 участников несанкционированного митинга против нарушений на декабрьских выборах в Госдуму РФ.
Как передает РИА «Новости»,полицейские задерживают оппозиционеров на Тверской улице возле здания Государственной думы РФ, где депутаты шестого созыва сегодня собираются на первое заседание.
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