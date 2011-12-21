Киевского чиновника судят по той же статье, что и Тимошенко

Оболонский суд продолжает слушание дела начальника главка охраны культурного наследия КГГА Руслана Кухаренко, сообщает "Сегодня".

«Сейчас выступают свидетели. Всего их более 40, а заслушали чуть более 10. После этого приступим к изучению дела, потом сам Кухаренко будет давать показания», - рассказал газете адвокат Владимир Голуб. Суд продлится еще не один месяц.

Напомним, Кухаренко обвиняют по статьям 364 (злоупотребление властью) и 365 (как у Юлии Тимошенко - превышение власти и служебных полномочий). Ему инкриминируют незаконное заключение договора с фирмой на предоставление юруслуг, за что, согласно обвинению, из бюджета заплатили 640 тыс. грн, и превышение лимита на пользование транспортными услугами. Кухаренко грозит до 5 лет.

В Лукьяновском СИЗО чиновник провел пять месяцев, его выпустили на подписку о невыезде в конце января. Одна из причин - рождение третьей дочери - Варвары, 22 декабря ей исполнится год. На нарах Кухаренко, по его словам, занимался живописью и отрастил огромную бороду, но сбривать ее до приговора не намерен.