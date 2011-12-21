Хмельницкие предприниматели переносят палатку в Киев

Группа хмельницких предпринимателей, входящих в общественную организацию “Предприниматели Подолья” и принадлежащих к движению “Вперед!”, вчера приостановила бессрочную акцию протеста и свернули палатку, установленную возле облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, это сообщение озвучила член правления Гражданского движения “Вперед!” Галина КУЛИК.

“Вчера закончились переговоры между предпринимателями и представителями облгосадминистрации. Свои требования на 31 листе формата А4 мы передали областной власти, которая дальше должна их направить в Администрацию Президента. На этом этапе временно прекращаем бессрочную акцию и свертываем палатку”, - сказала она.

По словам Г.КУЛИК, следующий шаг хмельницких активистов предпринимательского движения – выезд в столицу и установление палатки возле Администрации Президента Украины с целью контроля выполнения требований. В частности, завтра в Киев отправятся четыре жителя хмельницкой палатки.

“В случае игнорирования наших требований, в каждом областном центре государства появятся палаточные городки, и продлится бессрочная акция”, - заявила Г.КУЛИК.

По ее мнению, победа палаточного городка в том, что предприниматели объединили и приняли предложения от детей войны, пенсионеров, чернобыльцев, бюджетников по вопросам улучшения законодательства.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Хмельницком предприниматели и активисты областной организации Гражданского движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.