Мороз о Ющенко, льготах, ”дешёвке” и о лапше на уши

Председатель Верховной Рады V Украины созыва Александр МОРОЗ утверждает, что заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно депутатских льгот базируется на откровенных инсинуациях и направленно на сознательную дискредитацию парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом О.МОРОЗ заявил, комментируя впечатление от последнего телеобращения Президента.

«Досадно, что Президент страны сознательно прибегает к дискредитации парламента. Досадно, что пользуется при том полуправдой и откровенными инсинуациями. Еще досаднее, что прибегает к дешевой демагогии, фактически ведя незаконную агитацию на стороне одной политической силы», - сказал О.МОРОЗ.

Говоря о поднятой Президентом проблеме неприкосновенности народных депутатов, О.МОРОЗ отметил, что по инициативе социалистов в парламенте давно зарегистрирован проект изменений в Конституцию Украины, в котором статус депутата, его иммунитет приводятся в соответствие с европейскими стандартами, существенно ограничиваются депутатские льготы. «Его нужно проголосовать, всего лишь, и не нужно демонстративно клясться, вывешивать тысячи биг-бордов, собирать миллионы подписей... Это все лицедейство. И творят его те, кто никогда не выступал с подобной инициативой в парламенте, кто, в т.ч. будучи Президентом, должен был бы не лукавить, а подать в парламент проект соответствующего закона, предусмотрев в нем, кстати, ограничения иммунитета для Президента, тысяч и тысяч судей, прокуроров и т.д.», - отметил О.МОРОЗ.

По его мнению, выступление Президента в этой части рассчитано на простака. «Это дешевка», - добавил он.

Такой же «дешевкой» председатель ВР V созыва назвал агитацию В.ЮЩЕНКО за отмену льгот. «Что это необходимо делать - сомнений не вызывает. Но мы уже рассматривали в парламенте этот вопрос. Чьих голосов не хватило для результативного голосования? "Нашей Украины", треть их не голосовала, нескольких членов БЮТ. В сумме - 32 голоса вместе с 215-ю голосами депутатов "за" (коммунисты и социалисты - единогласно) было бы достаточно, чтобы сейчас не заниматься болтовней», - отметил О.МОРОЗ в комментарии.

«Убежден, лучше все делать по сути, а не путем политической трескотни», - отметил О.МОРОЗ, посоветовав пересмотреть зарплаты чиновникам и депутатам, которые были введены в 2005 году тогдашним премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО при согласии В.ЮЩЕНКО.

Также, по мнению О.МОРОЗА, лучше потратить 250 млн. грн. на строительство служебного временного жилья депутатам, как это делается в других странах, а не дарить вместе с мандатом квартиры.

«А главное, не вешать лапшу на уши избирателя, а оглянуться вокруг и хоть бы подумать, какое зло несет обществу и стране искусственно насаждаемая вражда между людьми. Особенно, если это идет от руководителей государства», - отметил О.МОРОЗ.