Костусев стал дважды «стоп-краном»

Единогласным решением общего собрания Гильдии собственных корреспондентов центральных и международных средств массовой информации в Одессе мэр города Алексей КОСТУСЕВ удостоен звания «Стоп-кран одесской журналистики».

Как сообщил УНИАН президент Гильдии – собкор газеты «Голос Украины» Вячеслав ВОРОНКОВ, это звание присуждено А.КОСТУСЕВУ «за активное личное участие в борьбе со свободой слова в Одессе, создание условий, препятствующих исполнению журналистами профессиональных обязанностей, и преследование оппозиционных СМИ».

В.ВОРОНКОВ напомнил, что приз «Стоп-кран одесской журналистики» и диплом к нему учрежден Гильдией одесских собкоров в 1999 году и ежегодно присуждается политикам и чиновникам, причиняющим своими умышленными действиями вред деятельности СМИ, унижающим роль и место журналистики в общественной жизни региона.

Ранее «Стоп-кран одесской журналистики» уже вручался А.КОСТУСЕВУ в 2009 году «за активную позицию по нагнетанию конфликтной ситуации между Представительством по управлению коммунальной собственности Одесского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью «Одесский городской телерадиоцентр». Вследствие "грязных политических разборок" больше всех пострадали журналисты местных СИ, не имеющих прямого отношения к закулисной борьбе.

В прошлом году обладателем приза «Стоп-кран одесской журналистики» стал глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК. Приз Э.МАТВИЙЧУКУ был присужден, в частности, за то, что он начал свою «губернаторскую» деятельность с издания распоряжения о выходе ОГА из состава соучредителей единственной украиноязычной областной газеты «Чорноморські новини». Причем сделал это, вопреки требованиям законодательства, без заключения соглашения между соучредителями - администрацией и трудовым коллективом издания, за что в мае, в преддверии Всемирного дня защиты свободы слова, НСЖУ также включил его в «десятку душителей украинской журналистики».

В минувшие годы приз “Стоп-кран одесской журналистики” вручался руководством Гильдии «за создание условий, препятствующих выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей» прокурору Одесской области Александру ГАЛКИНУ, председателю облорганизации НСЖУ Юрию РАБОТИНУ - «за участие в организации массовой акции в пансионате «Орион», направленной на раскол НСЖУ». Также приз получали начальник Управления информации Одесского горсовета Ольга НИКОЛЕНКО, начальник Отдела по связям с общественностью и СМИ Одесской ОГА Виктор БРИК и другие чиновники.