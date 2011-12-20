ПАСЕ требует выпустить Луценко и Иващенко

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Комитета в Париже.

“Ассамблея считает, что статьи 364 и 365 украинского Уголовного кодекса являются слишком широкими для применения и эффективно дают возможность для криминализации постфактум нормального принятия политических решений. Это противоречит принципу верховенства права и является неприемлемым. Ассамблея, таким образом, призывает власть немедленно удалить эти две статьи из Уголовного кодекса и снять все обвинения против членов бывшего правительства, которые базируются на этих положениях”, - подчеркивается в проекте резолюции ПАСЕ.

В документе говорится, что оценка политических решений и их последствий является прерогативой парламентов и избирателей, но не судов. При этом члены Комитета высказались за введение в Украине соответствующих международных стандартов по разделению политической и уголовной ответственности.

В проекте документа также выражается сожаление по поводу многочисленных нарушений в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства, которые, по мнению Комитета, могут лишить возможности обвиняемых иметь честный судебный процесс, в духе статьи 6-й Европейской конвенции по правам человека.

В проекте резолюции также отмечается, что все нарушения в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства являются результатом неполноценности судебной системы Украины.

Кроме того, в проекте документа выражается обеспокоенность быстрым ухудшением состояния здоровья бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, которые находятся в предварительном заключении.

По мнению Комитета, Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО нуждаются в медицинской помощи за пределами тюрем. В связи с этим в проекте содержится призыв освободить этих людей до решения суда, по меньшей мере, по гуманным соображениям.

Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предусматривается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.