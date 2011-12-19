Янукович зажег главную елку Украины

В Киеве сегодня, в День святого Николая, торжественно зажглись огни Главной новогодней елки страны, которая установлена на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, зажег огни лично Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В церемонии также принял участие глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

На праздник на Майдане Незалежности собрались жители и гости столицы, которые пришли с национальными флажками и новогодней символикой. На время проведения торжеств центральная улица города была перекрыта.

Праздник на Майдане Незалежности начался в 16.00 с выступления муниципального духового оркестра, после которого выступили детские и народные коллективы. Около 17.30 на Майдан прибыл Президент, который поздравил всех украинцев с праздником и вместе с детьми ударил в символический Колокол, после чего елка засияла разноцветными огнями.

“Я хотел бы пожелать гражданам, семьям, чтобы эта радость в нашей жизни всегда продолжалась. Чтобы радость, которую нам дают дети, - она приносила и им счастье, и нам надежду. Сегодня вся страна празднует День святого Николая Чудотворца. Пусть будет так, чтобы в этот праздник для тех, кому трудно, произошло чудо, чтобы этим людям стало легче. Чтобы больные почувствовали облегчение, а все, кому трудно живется, поняли, что будут лучшие времена. Давайте вместе поверим, что святой Николай даст нам святую надежду, веру и любовь. И зажжем эту украинскую елку!”, - сказал в своей поздравительной речи В.ЯНУКОВИЧ.

Зажигание огней на елке произошло в 17.37, после чего для киевлян устроили фейерверк.

Как отмечают в КГГА, оформление главной новогодней елки страны выдержано в соответствии со стилистикой Евро-2012, а также в общей концепции новогоднего празднования. Полностью завершенный образ киевской елки украинцы, по словам организаторов новогоднего праздника, увидят непосредственно в Новогоднюю ночь. На установке искусственной елки настояли экологи страны. По правилам безопасности, если елка превышает 25 метров, она обязательно должна сооружаться по принципу конусной конструкции. Традиционная форма елки в больших масштабах могла бы оказаться опасной, а в связи с массовостью празднования, это недопустимо, подчеркивают организаторы празднования.

«Мы поставили задачу, чтобы в Киеве была самая высокая елка в Европе. И это действительно так, она у нас сейчас высотой 40 метров. В то же время, в связи с нововведением, украшать ее начали намного раньше, чем обычно. Решили попробовать несколько вариантов оформления, чтобы киевляне смогли выбрать лучший. Первый вариант оказался неудачным, и поэтому уже сейчас она существенно изменилась. Я убежден, что окончательный образ новогоднего дерева понравится киевлянам», – сказал председатель КГГА.

Как сообщалось, конструкция елки изготовлена из трудновозгораемых и морозоустойчивых материалов. Главная новогодняя красавица украшена не только привычными игрушками, но и техническими новинками – это первая елка, оформленная светодиодными экранами, которые, изменяя сюжеты, будут рассказывать и об истории Украины, и о ее настоящем, и о ее Евро-будущем. Елочное иллюминационное оформление тоже используется впервые в нашем государстве. А гирлянды будут сиять не традиционными 5-ю, а 6-ю цветами.

На освещение новогоднего дерева использовано более 17 км гирлянд. Гирлянды имеют 12 программ, которые динамически и поочередно будут менять узоры.