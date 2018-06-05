Казахстан: провалы и свершения просвещенного авторитаризма

ПОЧЕМУ БУНТОВАЛИ НЕФТЯНИКИ

16 декабря Интернет взорвала новость: в Казахстане начался бунт нефтяников. А 15 декабря я, пребывая в Астане, принимала участие в грандиозном, какого мир не видел (так сказали ведущие и так признали мои коллеги из западных изданий) шоу, посвященном 20-летию Независимости Казахстана. Вместе с тридцатитысячным стадионом казахов я, надев белое пончо, хлопала в пластмассовые ладошки, светила фонариком, создавая эффект казахского флага и пускала слезу из-под очков-3D, когда во время полета импровизированного космического корабля, слышался голос космонавта: «Вижу Казахстан». На шоу исполнили песню на стихи президента Назарбаева про Астану. Но сам Президент Назарбаев на шоу не пришел. Как я узнала позже, именно в это время в западном Казахстане нефтяники громили административные здания.

Успехи Казахстана в экономике осязаемы также, как фонарик, который я держала во время шикарного лазерного шоу, посвященного Независимости, с невиданными спецэффектами. Но ограниченность его политических свобод не менее очевидна. В подарочном издании о 20-летии Казахстана в каждой главе прославлялся лидер Казахстана. И пассионарий он, и феномен, и спортсмен, и архитектор, и носитель нравственности и морали. И даже песни про Астану сочиняет. Правда, авторы сетовали на то, что Запад не признавал выборы в Казахстане демократическими, не выдавал кредитов доверия стране, пытаясь «уложить в прокрустово ложе западной демократии». Любопытно, что сейчас там в экспертной среде стал раскручиваться и другой тезис: в восточных государствах демократия не так уж необходима. Живут же Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Таиланд без демократии, процветают. Но разница только в том, что Саудовская Аравия не претендует на статус демократии. А вот Конституция Казахстана в первых строках декларирует, что Казахастан – демократическое государство.

– На самом деле, Назарбаев пытается демократизировать систему, – объяснил мне прибывший на празднование эксперт из Латвии Вадим Валовой (он пользовался большой популярностью у местных журналистов, и я обсуждала с ним казахстанские темы). – Ну захотел президент, чтобы в парламенте было несколько партий, создал что-то вроде «Справедливой России». Я встречался с этим лидером оппозиции. Он говорит: в целом мы не против власти, мы просто вносим конструктивные предложения, говорит, что к ним вступают предприниматели. Где вы видели, чтобы бизнесмены вступали в партию, по-настоящему оппозиционную? Но даже при этой ситуации рейтинг Назарбаева стабильно высокий. Он сумел договориться с основными ФПГ, он создал приемлемые условия для жизни людей. И поэтому их системе ничего не угрожает. У них есть проблемы с нефтяниками, но они перманентные, решаемы, и ничего серьезного им не угрожает.

Такой разговор с Вадимом состоялся у нас вечером 15 декабря. А уже 16 декабря стало известно, что в Казахстане - восстание и есть жертвы. В тот вечер я включила казахстанское телевидение. О нефтяниках - ни слова. Показывали фильм, посвященный 20-летию Независимости. Но такое радостное событие режиссеры фильма почему-то решили показать на фоне нестабильности других государств. Российский пропагандист Михаил Леонтьев, украинский эксперт Михаил Погребинский, грузинская оппозиционерка Нино Бурджанадзе говорили, как важна стабильность, анализировали, почему «цветные революции» не сработали, и хвалили Казахстан. Передача прерывалась анонсом фильма про детство, отрочество и юность президента Назарбаева. Президент Назарбаев присутствовал даже в художественном фильме, который детям до 19 лет смотреть не рекомендовалось. Именно поэтому я его посмотрела. Светлое кино про Казахстан, но там был «взрослый» момент, где казахская девушка просила своего избранника принять мусульманство и сделать обрезание. Видимо, об этом в Казахстане до девятнадцати лет вслух не говорят. Глава государства в этом фильме принимал парад. Потом увидела еще одну программу: президент Казахастана на совещании с правящей партией. Одетый в желтый шарфик своей партии, он всячески призывал чиновников не злоупотреблять служебным положением на выборах. Про восстание на Западе новостей я так и не дождалась...

Утром, перед отъездом в аэропорт, мы снова увиделись с Вадимом Валовым. Он признал, что ошибся в своем прогнозе невозможности волнений, и стал рассуждать, почему произошли восстания.

– Я все-таки думаю, что восстания готовили какие-то спецслужбы, – рассуждал Вадим. – Подумайте: сначала в этой части страны прошли три или четыре теракта. Потом, в самый день торжеств вот такое восстание. Просмотрел утренние газеты. Там журналисты пишут про беглого посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева. Якобы, на него поставили западные лидеры, которых не устраивает такая полномасштабная интеграция Казахстана и РФ. Теракты могли спровоцировать и англичане, и американцы. У последних в Афганистане тоже есть тесные связи с талибами.

– Послушайте, Вадим, а вам не кажется, что это восстание - еще одно доказательство того, что ничем и никогда не заменишь свободу. Ничем и никогда. И что ни одна спецслужба, ни один экстремист ничего не сделает, если народ доволен своей жизнью?

– Согласен с вами. И все-таки, все, что происходило, это – почерк спецслужб.

– Я верю в успехи Казахстана. Но подобные восстания говорят о язвах политической системы.

Мой собеседник не возразил. Сопровождавшие журналистов мидовцы на вопросы о ситуации отмалчивались. Когда я добралась домой, я обнаружила в своем электронном ящике рассылку посольства Казахстана. Генпрокуратура обвиняет в разжигании волнений уголовные элементы. В каком-то смысле я порадовалась тому, что официальный Казахстан не стал на весь мир обнародовать версию о "злобном Западе, который, подкармливая исламистов, хочет подорвать могущество будущего евразийского барса". То есть с Западом ругаться не хотят и виноватых там не ищут. Хотя не исключаю, что эту версию власти Казахстана оставят для внутреннего потребления. Вечером я просмотрела все новости. Как сообщалось, город Жанаозен (именно там прошли беспорядки и были жертвы среди протестующих) был закрыт для журналистов, даже корреспондентов дружеских им российских телеканалов задержали и не давали снимать. Сухо сообщалось, что с мая месяца сотрудникам китайско-казахской компании не платили зарплаты, что они вышли на акции, потом стали громить здания. В городок Жанаозен зашли войска и стали стрелять. Это все. Анализировать ситуацию при полном отсутствии информации сложно. Какой была компания: частной или частично государственной? Возможно ли было, что столица не знала о конфликте людей и собственников? Возможно ли, что в законодательстве Казахстана есть лазейки, допускающие ситуацию с невыплатой зарплаты? Эти вопросы остаются открытыми. Сама эта ситуация, равно, как и съемки убогого городка Жанаозен не меняет картины экономического роста республики, ее подтверждают авторитетные аналитические агентства. Но она показывает и другое: власти без колебаний применили оружие против людей, выдвигающих чисто экономические требования.

СОВЕТСКАЯ ПОМПЕЗНОСТЬ И ЗАПАДНЫЙ МОДЕРНИЗМ

Бунт нефтяников омрачил праздник, который начинался очень торжественно. Думаю, что Назарбаев прекрасно понимал, что Европа, да и демократические журналисты неоднозначно относятся к государству, в котором лидер не менялся двадцать лет. Но тем не менее, на это грандиозное празднование пригласили в страну полсотни иностранных журналистов (нам сказали, что было пятьдесят журналистов из двадцати стран, включая страны старой демократии), вместе с казахстанскими их было в несколько раз больше. Все четыре больших автобуса, которые возили пишущую братию на массовые мероприятия, были забиты. Назарбаев верил, что Астана, город-сказка, город, который его усилиями и смелостью стал новой столицей Казахстана и вырос за последние десять лет, не сможет не поразить пишущих европейцев. И он поразил. Знаю, поскольку утром на завтраке, в автобусах и гостинице мы с коллегами обменивались впечатлениями. Я знаю, что Астана и через тридцать лет будет красивой. Но очень рада, что увидела ее такой юной, со сверкающими зданиями, спроектированными Кесе Куракавой и Норманом Фостером. Еще президент Назарбаев широко открыл двери в свою страну, поскольку верил, что журналисты сумеют увидеть и понять те серьезные успехи, которые за двадцать лет сделал Казахстан. С экранов телевидения, из уст президента, из книг и буклетов звучали цифры и факты, подтверждающие свершения: «Мы провели пенсионную реформу. В страну пришли флагманы мирового бизнеса. С 1999 до 2007 года ежегодный прирост ВВП составлял в среднем 10 процентов в год. За время Независимости количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло более чем в 35 раз. Мы одна из самых быстрорастущих экономик мира». Журналистов не обделяли вниманием. За каждой группой в пять-семь человек был закреплен молодой мидовский чиновник или симпатичная чиновница. Они чутко ловили пожелание прессы, с ходу давали ответы на все вопросы. К слову, для журналистов приготовили подарок. Бутылка водки и шоколад, плюс кожаный портфель, в котором были часы Casio, сделанные по спецзаказу с символикой 20-летия Независимости. Водку я взяла. (Подарки в сумму 50 у.е. позволено принимать даже чиновникам Госдепа, и я по умолчанию от таких презентов в такую сумму не отказываюсь). Но от дорого портфеля с часами поначалу отказалась. Он по киевским ценам намного превышал протокольную сумму в 50 у.е. Но мой отказ так обидел нашего сопровождающего («это подарок МИДа, просто казахское гостеприимство»), что портфель я под конец визита взяла, но предупредила, что подарок попадет в редакцию и достанется кому-то из наших читателей.

Сами празднования без конфузов не обошлись. Первый день праздника включал торжественное собрание с участием президента. Чтобы попасть в здание Дворца искусств, нужно было пройти сложную систему охраны, нас пускали через один вход. Мы долго просачивались в этот вход, успели замерзнуть, а потом по телевизору пресс-центра смотрели выступление президента и еще какого-то аксакала.

– Извините, – я слегка вздремнула перед компьютером, но меня разбудил коллега. – Я – Питер, из Норвегии. Вы ведь не из местной прессы?

– Нет, я из Украины.

– Расскажите, как вы будете писать о событии?

– Питер, я и сама думаю, как написать. Это мероприятие, это торжественное собрание, оно по форме – пережиток советской системы. Советские лидеры всегда делали партсобрания, где как бы отчитывались, это было образцово-показательное выступление. Завтра вы пойдете на открытие Триумфальной арки. И наверняка увидите парад и торжественное выступление Президента. Я на открытие Триумфальной Арки не пойду, поеду ее посмотреть, когда все разъедутся. Во-первых, холодно. Во-вторых, я такие праздничные открытия «объекта» видела до восемнадцати лет в своем государстве СССР и сейчас их повсеместно устраивает украинская власть. Но вы должны понять, что хоть это и советские по форме мероприятия, но на пути к рынку у Казахстана многое получилось. У них получились реформы лучше всех в Средней Азии. Простые казахи не моют туалеты ни в Москве, ни в Риме. Они находят работу здесь. Их средняя зарплата 700 долларов. Но при этом, совмещая самые разные интеграции, они могут взять максимум для страны. Путин мечтает о Евразийском Союзе. Казахстан и их президент тоже, но при этом Назарбаев дает понять, что новая столица Астана является географическом центром субконтинента Евразия, и место столицы Евразии как бы предопределено. Они отдали в аренду на сорок девять лет космодром, но при этом любой мидовский чиновник офф-рекордз вам скажет, что это не подарок, они смогут его отобрать по окончании срока, а могут пролонгировать, если будет выгодно. Если же вы спросите, готов ли Казахастан предоставить территории для российских военных баз (я спрашивала) получите мгновенный отрицательный ответ. Офф-рекордз, конечно. Их президент только что сказал, что они берут пример с южновосточных тигров и в чем-то у них получается. Этим празднованием они, увы, воспроизводят советский стиль торжеств, непонятный западному человеку. Но за этим советским стилем нельзя не увидеть их огромные достижения… Сумма их ВВП на душу населения около одиннадцать тысяч долларов. Но, хоть мне и не хочется обижать казахстанский народ, тем не менее, для меня вопрос демократии висит в воздухе. В Ливии совокупный доход на душу населения был шестнадцать тысяч долларов, а ее это не спасло…

– Вы так легко и свободно говорите обо все этом, – услышала я комплимент.

– Питер, это потому что в Украине была Оранжевая революция, – сделала я неожиданный промоушн нашей истории.

Лана Самохвалова, Астана - Киев