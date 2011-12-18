В СПУ предлагают исключить из числа льготников всех, кто туда «примазался»

На съезде Социалистической партии Украины принят манифест «К обществу социальной справедливости».

Как передает корреспондент УНИАН, в манифесте подчеркивается: «Украина - в опасности!». В нем сказано, что «в кадровой политике утвердилось кумовство и террор чиновников, к людям они относятся как к скоту». В манифесте отмечается, что «превращение земли в товар приведет к потере села как колыбели украинской нации и государственности».

«Почти половина трудоспособного населения останется без работы, пополнит армию трудовых иммигрантов, другая часть выродится и сопьется», - отмечается в документе.

В нем также утверждается, что землю у владельцев паев может покупать лишь государство и передавать ее в аренду пользователям. «Это единственно справедливый вариант», - отмечают авторы манифеста и призывают «сменить власть в Украине, сделав ее по-настоящему народной».

В манифесте подчеркивается, что руководство местных органов правопорядка и судов должно избираться населением. Также предлагается ввести прогрессивный налог на большие доходы, облагать налогом богатство и ввести государственный контроль над деятельностью крупных компаний.

Кроме того, в манифесте предлагается сделать ревизию всех льгот, «исключить из числа льготников всех, кто туда «примазался», в первую очередь из представителей власти».

Также предлагается установить соотношение минимальных и максимальных пенсий как один к семи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит объединительный съезд левоцентристских партий на базе СПУ.

Именно на нем был принят данный манифест.