Томенко слышал грустную шутку регионалов о «принципе четырех О»

Главы областных госадминистраций приложили все усилия, чтобы «обнулить» рейтинг Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время поездки в Черкасскую область высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«Так называемые губернаторы практически обнулили рейтинг Президента Украины и Партии регионов», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, оценка реальной ситуации в регионах и результаты социальных исследований показывают, что во многих регионах рейтинг доверия к губернаторам намного выше, чем рейтинги Президента и партии власти, которые находятся на максимально низкой отметке.

«Результаты свидетельствуют, что реальная практика деятельности губернаторов практически превратила их в удельных князей, которым сегодня подчинена не только вся система представительской власти, но и региональные правоохранительные органы, суды и все движимое и недвижимое на территории области», - сказал вице-спикер.

Он отметил, что руководители областей никогда не имели таких тотальных полномочий.

«Они позволяют себе роскошь, так, между прочим вспомнить, что где-то есть Президент или Партия регионов, и в своей практике рассказывают, что все, что делается хорошо в регионе, это делают они, а все что плохо – это из Киева – правительство или окружение Президента», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, отметил он, в настоящее время губернаторы отказались от сотрудничества с региональной элитой, даже той частью, которая входит в Партию регионов.

«В регионах уже между местными депутатами Партии регионов ходит печальная шутка о «принципе четырех О» - обделили с должностями, обобрали их бизнес, обманули и обгадили», - сказал он.

По данным Н.ТОМЕНКО, в Черкасской области Президент по рейтингу доверия лишь на 3-м месте после лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО и председателя партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА, а рейтинг Партии регионов составляет 7,5-8%. Такая тенденция, сказал он, в большинстве областей Западной и Центральной частей Украины.