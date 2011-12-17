Губернатор ищет способ достать протестующих из палатки

Губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА заявил, что дал поручение своему заместителю Леониду ГУРАЛЮ и налоговикам собрать за круглым столом предпринимателей, которые живут в палатке возле областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель ОГА сообщил вчера на пресс-конференции.

Он отметил, что все пункты резолюции предпринимателей, например, остановить действие Налогового кодекса или отменить пенсионную реформу, относятся к компетенции правительства и Верховной Рады Украины.

“Единственное, в чем может способствовать областная власть - обеспечить образование национальной сети общественных приемных для контроля за действиями и решениями органов власти. Это, пожалуйста, на базе какой-нибудь общественной организации края создавайте сеть приемных”, - сказал он.

Губернатор заверил, что областная власть всегда шла и пойдет навстречу предпринимателям.

По словам В.ЯДУХИ, если где-то есть недоработки со стороны облгосадминистрации, он готов выйти на соответствующее министерство или Кабмин, чтобы расставить все точки над “і”.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Хмельницком предприниматели и активисты областной организации Гражданского движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.

По словам председателя областной организации движения “Вперед!” Алима МИЩУКА, «в палатке будут жить и ночевать 10 активистов». «Хочу отметить: это не акция голодовки, потому что на примере чернобыльцев видно, что власть над ними смеется. Наша задача – просветительская работа с населением. Чтобы люди знали, что реально делает действующая власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал он.

По его словам, рядом будут установлены две информационные палатки.