В партии Тимошенко радуются, что «план Шустера и Банковой сорвался»

В "Батькивщине" считают, что в программе "Шустер Live" планировали в очередной раз дискредитировать оппозицию.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы "Батькивщины".

В частности, в партии «Батькивщина» выразили удивление тем, что в 17.00 пятницы редакция программы «Шустер Live» на Первом национальном канале внезапно отказалась от темы, запланированной раньше - о состоянии дел в украинской оппозиции.

В пресс-службе напомнили, что с вечера 15 декабря редакция сообщила пресс-службе о запланированной теме и сообщила список приглашенных гостей. Среди них, в частности, были Анатолий ГРИЦЕНКО (лидер партии "Гражданская позиция"), Вячеслав КИРИЛЕНКО (лидер партии "За Украину!"), Виталий КЛИЧКО (лидер партии "УДАР"), Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (председатель политсовета партии "Наша Украина"), Олег ТЯГНИБОК (лидер ВО "Свобода"), Арсений ЯЦЕНЮК (лидер партии "Фронт Змін").

По состоянию на утро пятницы, 16 декабря, с редакцией "Шустер Live" была согласована кандидатура представителя от фракции "БЮТ-Батькивщина" - лидера ПРП, заместителя председателя фракции, руководителя оппозиционного правительства Сергея СОБОЛЕВА.

«Как вдруг за 4 часа до эфира редакция кардинально изменила тему и решила обсуждать ситуацию с туберкулезом. Очевидно, сорвался совместный план Савика ШУСТЕРА и Банковой в очередной раз дискредитировать оппозицию и столкнуть оппозиционеров лбами в прямом эфире. Убеждены, что именно ссоры и поливание друг друга грязью планировались как основная цель программы", - заявили в "Батькивщине".