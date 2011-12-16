Власенко сомневается, что Тимошенко доставят сегодня в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, скорее всего, не будет принимать участия в заседании Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться жалоба на решение относительно ее повторного ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что вчера вечером общался с Ю.ТИМОШЕНКО, и состояние ее здоровья не улучшилось. «По состоянию на вчера на 18.00 Юлия Владимировна чувствовала себя, как и в предыдущие дни. Улучшение состояния ее здоровья не наблюдается. Поэтому я сомневаюсь, что по состоянию здоровья ее доставят», - сказал он.

В то же время С.ВЛАСЕНКО отметил, что вчера руководство СИЗО ознакомило Ю.ТИМОШЕНКО с заявлением Апелляционного суда Киева на ее доставку в суд.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следственного СБУ об избрании к Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела ЕЭСУ.

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, которое проходило в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генеральной прокуратуры, 6 декабря два уголовных дела против Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» были объединены в одно производство.

В частности, говорится об уголовных делах по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на хищение средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. долл., а также по обвинению в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. долл., незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем введения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытия полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, использованных для личного обогащения.