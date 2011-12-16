Пять левых партий используют выходной день, чтобы объединиться

В Киеве в субботу и в воскресенье состоится два объединительных партийных съезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Справедливость», в субботу, 17 декабря, в 14.00 в Киевском доме учителя состоится объединительный съезд левых на базе партии “Справедливость”.

По данным пресс-службы, 13 декабря состоялось очередное заседание Координационного совета объединения левоцентристских сил при участии председателя партии «Справедливость» Станислава НИКОЛАЕНКО, председателя партии «Народная власть» Иосифа ВИНСКОГО, первого заместителя председателя Украинской крестьянской демократической партии Василия СУХОГО, первого заместителя председателя партии «Всеукраинский патриотический союз» Александра КОНДРАТЮКА, председателя Партии возрождения села Дмитрия ВОРОНИНА. Координационный совет одобрил Политическое соглашение об объединении пяти левоцентристских партий на базе партии «Справедливость». Определено, что название объединенной партии будет «Объединенные левые» (социалисты, крестьяне, социал-демократы, дети войны – за справедливость).

На съезд должны прибыть 600 делегатов со всей Украины. Планируется, что съезд утвердит программное заявление «За единство и благополучие украинского народа, социальную справедливость и равенство!» и Устав партии.

Соглашением предусмотрено, что 17 декабря утром все партии проводят отдельно свои съезды, на которых принимают решение об объединении и о ликвидации своих партий, кроме базовой – партии «Справедливость». Предполагается, что на съезде будут сформированы единые руководящие органы, избраны председатель партии и заместители. Новая партия будет позиционировать себя как современная социалистическая, социал-демократическая партия европейского типа. “Идеологическим стержнем ее определена Стокгольмская Декларация Социнтерна”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Объединенные левые заявляют о том, что они находятся “в конструктивной оппозиции к действующей власти, выступают за изменение либерально-консервативной модели развития страны на социально-справедливую модель”.

В воскресенье, 18 декабря, состоится второй этап XVII съезда СПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, на съезде предполагается “слияние партий социалистов, крестьян, детей войны и других на базе Социалистической партии Украины, ее программы и совместного манифеста”. На совместном заседании планируется подписание меморандума за объединение и принятие манифеста объединенных левых партий.