Суд над Иващенко взял перерыв до понедельника

Печерский районный суд Киева в очередной раз отказал бывшему в.и.о. министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО в освобождении из-под стражи для лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по ходатайству В.ИВАЩЕНКО и его адвокатов объявил в конце сегодняшнего судебного заседания председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК, который не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству, В.ИВАЩЕНКО сказал, что в условиях СИЗО в течение 4 месяцев после обострения болезни позвоночника ему фактически не предоставляется лечение, которое рекомендовано врачами исключительно за пределами следственного изолятора.

При этом В.ИВАЩЕНКО отметил, что именно руководство СИЗО подтверждает отсутствие в заведении необходимых условий для проведения назначенных соответствующих манипуляций.

«В случае изменения мне меры пресечения это будет единственная возможность лечения, в случае отказа это будет означать, что мне фактически запретили лечиться», - сказал В.ИВАЩЕНКО, отметив при этом, что ему, как офицеру, мужчине, крайне неудобно просить об этом, поскольку, по его убеждению, это унижает его честь и достоинство, но он вынужден идти на такой шаг.

В свою очередь представители прокуратуры в очередной раз высказались против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что, по их убеждению, оснований для изменения меры пресечения нет.

Озвучив решение по заявленному ходатайству, суд объявил о перерыве в судебном заседании до 15.30 19 декабря.

Комментируя это решение суда, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО сказал журналистам: «Хотел бы напомнить суду произнесенное вчера Президентом Украины как гарантом Конституции прав и свобод человека требование к судьям: «в Украине должен работать справедливый, честный суд, который действует по закону и защищает права каждого гражданина». Каждого - это означает и гражданина Украины Валерия ИВАЩЕНКО и его права, и в первую очередь право на уважение к достоинству, на здравоохранение, медицинскую помощь».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.