Сторонники Тимошенко пытались прорваться в суд

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которые проводят митинг возле здания Апелляционного суда Киева, пытались прорваться на территорию суда.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга расшатывали забор, который ограждает территорию суда. Однако им помешали работники «Беркута», которые находятся как на территории, так и за территорией здания суда. В толпе возникла небольшая стычка между сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО и работниками правоохранительных органов.

В то же время, представитель столичного главка МВД Владимир ДМИТРЕНКО призвал участников митинга не создавать искусственный ажиотаж и не прибегать к каким-то силовым действиям.

Сейчас под стенами Апелляционного суда, где будет рассматриваться по существу жалоба экс-премьер-министра на приговор по «газовому делу», находятся не более 500 человек