Литвин готов положить госбюджет под елку, потому что в мире сейчас сложно

Вопросы принятия Государственного бюджета на следующий год и проблемные вопросы завершения нынешнего года были темой разговора во время встречи председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что, имея еще одну пленарную неделю до нового года, «мы должны положить под елку закон о Государственном бюджете». Сейчас этот документ, по его словам, проходит проработку в Кабинете министров. Председатель Верховной Рады отметил, что при формировании главного финансового документа должны быть учтены и непростая экономическая ситуация, которую переживает мир, и «сжимание» экономических возможностей внутри страны, в том числе, и из-за процессов в мире.

При этом В.ЛИТВИН отметил важность принятия реального бюджета.

Глава государства и руководитель парламента обсудили внутриполитическую ситуацию, в том числе, процессы, которые происходят в Верховной Раде.

В.ЯНУКОВИЧ и В.ЛИТВИН также обсудили вопросы, которые касаются завершения переговоров с Евросоюзом относительно Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. «Мы обсудили, какие практические и законодательные шаги необходимо осуществить в плане реализации дорожной карты по упрощению визового режима с ЕС», - сказал председатель Верховной Рады.