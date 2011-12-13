Экс-представителю Нафтогаза было запрещено отказываться от иска?

Бывший представитель НАК «Нафтогаз Украины» в суде Игорь КОСТЬ заявляет, что ему было запрещено отказываться от иска или уменьшать сумму искового требования по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Доверенность, выданная мне, прямо запрещала мне отказываться от иска или уменьшать сумму искового требования», - сказал И.КОСТЬ.

По его словам, такой пункт в поручении был указан впервые за его практику работы.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения за превышение должностных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, причиненный «Нафтогазу», в размере 1,516 млрд. грн. (194 млн. 625 тыс. 386 долларов).