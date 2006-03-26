Полтавский губернатор проголосовал благодаря соседу

Председатель Полтавской областной государственной администрации Степан БУЛЬБА заявил журналистам, что в Полтаве власть не смогла обеспечить хорошую подготовку к выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, он рассказал, что 10 минут простоял в очереди для получения бюллетеня при том, что очередь ему заблаговременно занял сосед, и потом минут семь находился в кабинке для голосования.

«В Полтаве власть не смогла обеспечить хорошую подготовку к выборам: выбор помещений, которые отвечают закону и обеспечивают условия для голосования и работу комиссий. Скажем, для меня понятно, если в селе, где не осталось ни школы, ни какого-то более-менее оборудованого помещения, это одно дело, а когда в Полтаве не находят лучшего места для избирательных участков, то это уже настороживает»,- заявил С.БУЛЬБА.

Несмотря на это, губернатор считает, что на этот раз народ «выстоит и изберет тех людей, которым доверяет».