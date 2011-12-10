Тейшейра: если ситуация в Украине не изменится, соглашения не будет

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА констатирует, что если ситуация в Украине не изменится, Соглашение об ассоциации не будет подписано, ратифицировано и имплементировано.

Как сообщает Портал проевропейского гражданского общества Украины «Европейское пространство», об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал 7 декабря в Киеве, в канун саммита Украина-ЕС, во время встречи с представителями отдельных ассоциаций выпускников зарубежных образовательных программ в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Ссылка на соответствующий материал содержится на странице Facebook Представительства ЕС в Украине.

В частности, по вопросу переговоров относительно Соглашения об ассоциации, посол ЕС подчеркнул, что на сегодняшний день единственным вопросом, который мешает завершить эти переговоры, является "перспектива членства Украины в ЕС". Он напомнил, что 5 лет назад, когда переговоры начинались, этого вопроса не было в повестке дня.

Парадоксально, по мнению дипломата, также то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своей избирательной кампании убеждал, что "он является европрагматиком и не будет просить того, что ЕС сейчас дать не может, а вместо этого построит Европу в Украине". На сегодняшний день, как отметил посол ЕС, это не наблюдается. Поэтому ключ к завершению переговоров относительно Соглашения об ассоциации - "в руках В.ЯНУКОВИЧА". Вместе с тем, даже если переговоры будут завершены, а ситуация в Украине не изменится, "Соглашение не будет подписано, ратифицировано и имплементировано", - говорится в сообщении.

Посол также подчеркнул, что отношения Украины и ЕС не ограничиваются только переговорами по этому отдельному Соглашению. В течение многих лет Европейский Союз, как подчеркнул Ж.ТЕЙШЕЙРА, оказывает многомиллионную финансовую поддержку Украине для проведения реформ в той или иной сфере. Финансовая помощь Украине является такой же, какую получают страны, которые уже являются кандидатами на членство в ЕС. Вместе с тем, результаты программ и проектов ЕС в Украине не всегда были ожидаемыми, поскольку мероприятия украинских властей, в частности относительно внедрения законодательства, не реализовывались. В то же время Европейский Союз, как отметил дипломат, "не будет тратить средства своих налогоплательщиков на то, что не отвечает европейским стандартам". Кроме того, события последних лет продемонстрировали, что Украина "еще даже не начала процесс внедрения механизма сдерживаний и противовесов в системе разделения власти". Также не отвечают демократическим принципам и политические дела Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, "что является вершиной айсберга", - отмечается в сообщении.

Ключевой проблемой Украины, по мнению посла ЕС, является то, что после 20 лет независимости она все еще не достигла того уровня демократии, который есть у стран - членов Европейского Союза, а также у тех стран, которые проходят процесс присоединения к нему. Так, время после Помаранчевой революции, как отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА, было "порой надежды на то, что Украина станет более свободной и демократической". Были внесены изменения в Конституцию, которые устанавливали баланс между ветвями власти и "давали надежду на то, что ситуация в Украине действительно изменилась". Это "был период плюрализма", когда собственно и начались переговоры по Соглашению об ассоциации, что даст Украине возможность экономически интегрироваться и политически ассоциироваться с ЕС, подчеркнул посол.

Обращаясь к выпускникам образовательных программ, Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что в какой бы стране они ни обучались или стажировались - Норвегии, Канаде или Новой Зеландии, все они разделяют ценности Европейского Союза - соблюдение прав человека, прав меньшинств, верховенство права, действующая рыночная экономика, "предполагаемая и прозрачная среда" для медиа и бизнеса. Очень важно, в первую очередь, то, по мнению посла, что выпускники учебных программ понимают разницу между условиями жизни в этих странах, а также той ситуацией, которая сложилась в Украине и других постсоветских странах.

Так, по словам посла, в странах Западной Европы "все, в том числе представители властей, органов государственной службы, служат гражданам, а не самим себе", чего не происходит в Украине. И несмотря на то, что представители украинских властей на высшем уровне говорят о необходимости трансформации украинского общества и европейской интеграции Украины, "большинство выпускников зарубежных университетов и международных программ понимают, что эти фразы являются по большей части "слоганами". На сегодняшний день Украина и ЕС ведут переговоры относительно Соглашения об ассоциации, которую описывают и ожидают как "чудо, которое случится с Украиной".

Ж.ТЕЙШЕЙРА призвал представителей ассоциаций выпускников принимать более активное участие в инициативах гражданского общества, а также работать над повышением уровня осведомленности украинцев в вопросах европейской интеграции.