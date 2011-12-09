Министр МВД приказал повторно расследовать бойню в Одессе

С первых дней своей работы министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО занял позицию открытого руководителя, не боящегося признавать ошибки своего ведомства и заинтересованного в том, чтобы в обществе возрос авторитет милиции.

Об этом заявил журналистам народный депутат Украины Игорь ПЛОХОЙ (фракция Партии регионов) после заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает «Спротив».

Депутат отметил, что «на повестке дня стоит вопрос дальнейшего усовершенствовании работы милиции. Обсудить этот вопрос мы пригласили нового министра МВД. Очень позитивное мнение у всех сложилось о стиле начала работы Виталия Юрьевича, который видит необходимость совместной деятельности и постоянного контакта милиции с народными депутатами, профильным комитетом, с общественными организациями и просто с гражданами».

По словам И.ПЛОХОГО, «многие предшественники считали должность министра личной вотчиной, не реагировали на оценки их работы со стороны общества и парламентариев. Компетентность и порядочность нового руководства милиции пока не вызывает сомнений».

Как отметил представитель Партии регионов, «о том, что человек обладает глубокими профессиональными и человеческими качествами, можно было судить хотя бы по докладу В.ЗАХАРЧЕНКО о служебном расследовании известных событий, когда 1 октября этого года правоохранительные органы превратили мирный город Одессу в поле боя. Министр приказал повторно провести служебное расследование». Как выяснилось, говорит И.ПЛОХОЙ, «генерал-майор ЯЦКОВ (начальник Главного управления МВД в Одесской области Михаил ЯЦКОВ - УНИАН) до сих пор командует областным милицейским Главком и даже не отстранен от должности на время служебного расследования. Бывший министр никак не среагировал на рекомендацию комитета о целесообразности кадровых выводов в отношении ЯЦКОВА».

При этом депутат отметил: «Особенно несправедливо, что до сих пор не вернули на работу начальника криминальной милиции Анатолия ХЛЕВНОГО, который пользуется заслуженным авторитетом среди работников областной милиции». (УНИАН: Заместитель начальника ГУ МВД в Одесской области А.ХЛЕВНЫЙ уволился из ОВД в связи с выходом на пенсию после скандальной операции по обезвреживанию киллеров, когда в Одессе несколько часов длилась перестрелка.)

На заседании парламентского комитета министр внутренних дел В.ЗАХАРЧЕНКО вручил И.ПЛОХОМУ ведомственный знак отличия «За содействие органам внутренних дел Украины».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил В.ЗАХАРЧЕНКО министром внутренних дел Украины. До этого В.ЗАХАРЧЕНКО возглавлял Государственную налоговую службу Украины.