Тюремщики утверждают, что судебные заседания в СИЗО - обычная практика

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что ни одна из медицинских комиссий не установила противопоказаний относительно проведения с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО следственных и судебных действий.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной службе, «учитывая систематические неправдивые и искаженные публикации в электронных СМИ об условиях содержания и состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в Киевском СИЗО».

Как отмечается в сообщении, во время пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО ей постоянно оказывалась медицинская помощь врачами учреждения, более 20 раз больничными комиссиями при участии ведущих специалистов Минздрава Украины, в том числе при участии ее личного врача и медицинской сестры.

За все время Ю.ТИМОШЕНКО 9 раз отказывалась от проведения медицинского осмотра комиссией Минздрава Украины, отметили в Государственной пенитенциарной службе.

Во исполнение рекомендаций специалистов Минздрава Украины в последний раз медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО проходила 23 ноября на базе Киевской областной клинической больницы. После обследования комиссией специалистов Минздрава Украины Ю.ТИМОШЕНКО был назначен курс лечения в пределах медицинской части Киевского СИЗО, куда она была переведена 29 ноября.

Все результаты обследований и консультативные заключения с целью соблюдения врачебной тайны были выданы лично Ю.ТИМОШЕНКО и не комментируются медперсоналом Государственной пенитенциарной службы Украины.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО получает назначенное комиссией специалистов Минздрава лечение в медицинской части Киевского следственного изолятора. Состояние ее здоровья стабильно и находится под постоянным контролем врачей учреждения, говорится в сообщении.

«Также вынуждены констатировать, что она не в полной мере выполняет рекомендации медицинских специалистов, в частности, относительно проведения лабораторного исследования крови», - отметили в пенитенциарной службе.

В сообщении отмечается, что «существует практика проведения судебных заседаний непосредственно на территории СИЗО. Только на протяжении прошлых лет и текущего года на территории следственных изоляторов было проведено более 270 таких заседаний. 7 декабря было начато судебное заседание Шевченковского районного суда г. Киева, где обсуждался вопрос об избрании меры пресечения ТИМОШЕНКО по делу относительно деятельности «Единых энергетических систем Украины». В связи с ее отказом присутствовать на судебном заседании судья вынес решение о выездном судебном заседании на территории Киевского СИЗО. Сегодня, 8 декабря, судебное заседание Шевченковского районного суда г. Киева началось. О его результатах будет сообщено дополнительно».