В СБУ пожали плечами, мол, Тимошенко сама отказалась ехать в суд

В СБУ не видят каких-либо процессуальных нарушений в том, что судебные действия с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО проходят в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО.

«Что касается слушания по существу ходатайства об избрании меры пресечения, то я знаю о том, что существует соответствующая справка об отсутствии возражений со стороны врачей о проведении с ней такого процессуального действия, как рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения. Так же, как и на сегодняшний день отсутствуют возражения врачей относительно возможности проведения следственных действий с обвиняемой», - отметил И.ДЕРЕВЯНКО.

Касаясь наличия законных оснований для проведения соответствующих действий в СИЗО с Ю.ТИМОШЕНКО, он сказал: «Мне также точно известно об отказе ТИМОШЕНКО, чтобы этот вопрос рассматривался в Шевченковском суде, куда она должна была быть доставлена. В связи, по-видимому, с этим суд и принял такое решение, поскольку представление следователя должно быть рассмотрено, и по нему должно быть вынесено соответствующее решение. По-видимому, в связи с этим и заседание проводится в СИЗО. Кстати, в Уголовно-процессуальном кодексе Украины эта процедура не оспаривается, в связи с чем я не вижу правовых оснований говорить, что в данном случае есть нарушение каких-то требований закона. Я считаю, что такого нарушения нет».