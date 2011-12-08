Политолог: в БЮТ усилится группа Турчинова и Кожемякина

Политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что смена руководства парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" приведет к усилению группы Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сообщил журналистам на пресс-конференции.

По мнению политолога, после того, как с должности руководителя фракции ушел Иван КИРИЛЕНКО и вместо него эту должность занял А.КОЖЕМЯКИН, усилилась группа внутри фракции, которая ассоциируется с самим А.КОЖЕМЯКИНЫМ и одним из лидеров партии «Батькивщина» А.ТУРЧИНОВЫМ.

По словам И.ЖДАНОВА, собственно такое решение формализовало то влияние, которое и раньше имела эта группа на принятие решений внутри фракции.

«А.ТУРЧИНОВ поставил абсолютно своего человека руководить фракцией», - сказал И.ЖДАНОВ.

Он также отметил, что серьезной ошибкой бывшего руководителя фракции И.КИРИЛЕНКО стало публичное заявление о том, что фракция согласится проголосовать за ряд важных законопроектов в редакции, предложенной большинством, в обмен на освобождение Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам И.ЖДАНОВА, очевидно, что в парламентских кулуарах такие варианты обсуждаются, однако выносить заявления о таком торге на публику неприемлемо и видимо, они не понравились другим руководителям «"БЮТ-Батькивщины".