Пако Рабан приехал в Киев не по делам моды

Пако Рабан приехал в Киев. В этот раз визит всемирно-известного кутюр’є не имеет отношения к моде. Маэстро приехал, чтобы представить свою выставку, которая состоится в пределах празднования Дня Киева.

Неутомимый изобретатель и футурист Рабан сначала начал рисовать. Образование получил по специальности архитектура, а уже потом заинтересовался модой. Широко известный в мире не только своими дизайнерскими талантами, но и склонностью к философии и эзотерике, Пако Рабан и в своих картинах сосредоточивается на мировоззренческих вопросах.

Пако Рабан, художник, дизайнер:

- Мои картины, которые вы увидите, представляют очень личную часть меня. Они родились не случайно. Это поиск ответа на вопрос, который ставит перед собой весь мир: "Почему?" Почему мир, почему люди, почему наша цивилизация? Очень много почему". И в этих картинах я попробовал дать хоть какой-то ответ на эти вопросы. Хотя по уровню своего таланта я совсем не Матисс.

Увидеть философскую графику Пако Рабана все желающие смогут уже завтра в галерее Фонда содействия развитию искусств в Киеве на Подоле. Вход на выставку свободный.

5 канал