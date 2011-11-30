Новый министр обещает «прозрачное МВД без политики»

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заверяет, что ведомство остается вне политики и сотрудники милиции не проявляют никаких политических симпатий во время массовых акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве в ходе круглого стола, посвященного взаимодействию сотрудников милиции и журналистов.

"Милиция не будет вмешиваться в политическую деятельность и не будет высказывать точку зрения по тем или иным политическим акциям", - сказал министр.

Он подчеркнул, что если в ходе проведения массовых акций порядок с какой-либо стороны нарушается, то милиция обязана и будет действовать в рамках законодательства, пресекая какие-либо нарушения.

Также В.ЗАХАРЧЕНКО заявил, что выступает за открытость работы ведомства для общественности.

"Я очень заинтересован в том, чтобы МВД стало открытым, прозрачным", – сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что эта открытость не будет касаться подробностей расследования уголовных дел, что является тайной следствия, а также каких-либо оперативных мероприятий.

Глава МВД подчеркнул, что выступает за то, чтобы ведомство было "более открытым для общения, поскольку рождаются мифы".