Пресс-конференция руководителей ЧАО «Идея Банк» и консультативной программы IFC

В четверг, 1 декабря, в 17.00 во Львове состоится пресс-конференция на тему: «Улучшение системы управления операционными рисками ЧАО «Идея Банк» по результатам отчета Международной финансовой корпорации».

В пресс-конференции примут участие:

Гжегош ТРАЧ - член Правления Getin Noble Bank, председатель Наблюдательного совета ЧАО «Идея Банк»;

Андрей РЯЗАНЦЕВ - председатель Правления ЧАО «Идея Банк»;

Гарт БЕДФОРД – руководитель консультативной программы IFC для финансового сектору в Европе и Центральной Азии;

Евгений ПРОКОПЕНКО – юридический советник программы IFC.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Львов, ул. Валовая, 11, конференц-зал ЧАО «Идея Банк».

Контакты для СМИ:

Иванна ГУРМАК

тел. (067) 852-53-52, (032) 297-77-70

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