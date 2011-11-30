В Киевской ОГА заявляют, что льготники подделывают судебные решения

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Киевской области осуществляется проверка правомерности перерасчета и выплаты пенсий льготным категориям граждан, в частности участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, проверка проводится по поручению председателя ОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА при участии ГУ МВД в Киевской области и областной прокуратуры.

«По результатам проверки лишь в Белоцерковском районе выявлено 260 фактов использования поддельных судебных решений для перерасчета пенсий на общую сумму более миллиона гривень», - сообщает пресс-служба КОГА.

«В частности, установлено, что адвокаты за денежное вознаграждение выдавали пенсионерам-чернобыльцам сфальсифицированные решения суда с поддельной печатью Белоцерковского горрайонного суда. Эти решения подавались в Белоцерковское районное управление Пенсионного фонда Украины для перерасчета пенсий», - объясняется в сообщении и добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов).

Работа по разоблачению нарушений требований действующего пенсионного законодательства и возможных коррупционных деяний при начислении и перерасчете пенсий продолжается.