Рассмотрение апелляции Тимошенко по сути назначили на 13 декабря

1 декабря состоится предварительное рассмотрение апелляции экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Апелляционном суде Киева, а 13 декабря состоится рассмотрение апелляции по сути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам государственный обвинитель по газовому делу Лилия ФРОЛОВА.

«Заседание по апелляционному рассмотрению уголовного дела в отношении подсудимой ТИМОШЕНКО состоится 13 декабря, как и было назначено судом первой инстанции, а 1 декабря в Апелляционном суде состоится заседание по предварительному рассмотрению уголовного дела, то есть предварительное рассмотрение дела", - сказала она, комментируя заявление защитника Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО о переносе рассмотрения апелляции.

Как отметила Л.ФРОЛОВА, в данном случае "все абсолютно правильно назначено Апелляционным судом".

Она пояснила, что, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, дату рассмотрения апелляции определяет суд первой инстанции, а суд апелляционной инстанции при принятии дела имеет право провести предварительное рассмотрение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

"Это - законодательно урегулированный момент, и ничего тут нет такого, что бы не соответствовало требованиям закона" - сказала она.

Как подчеркнула Л.ФРОЛОВА, на предварительном рассмотрении будет проходить "проверка приговора суда в рамках апелляции".

Кроме того, она отметила, что допуск экс-премьера на рассмотрение апелляции по делу в ее отношении будет определяться судом. "ТИМОШЕНКО имеет право сделать заявление о ее присутствии на апелляционном рассмотрении и суд имеет право ее пригласить", - сказала Л.ФРОЛОВА.

На вопрос о вероятности присутствия Ю.ТИМОШЕНКО на заседании, учитывая состояние ее здоровья, Л.ФРОЛОВА ответила: "Это будет определять суд".

Как сообщал УНИАН, С.ВЛАСЕНКО сегодня, 29 ноября, заявил, что паредварительное рассмотрение апелляции на судебный приговор Ю.ТИМОШЕНКО состоится 1 декабря. «Предварительное заседание по этому делу назначено не на 13 декабря, а на 1 декабря этого года, в 9.30 утра», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что это заседание будет носить подготовительный, технический характер, но, по его словам, от решения этих технических вопросов будет зависеть развитие процесса в Апелляционном суде.

По его словам, Апелляционный суд должен решить вопрос об изменении меры пресечения, а также вопросе о проведении судебного следствия.