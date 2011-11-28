Королевская устроила фейерверк для Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что у оппозиции нет иллюзий по поводу того, как будет рассматриваться дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в Апелляционном суде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом она сказала на пресс-конференции в Днепропетровске.

«15 декабря начнется рассмотрение дела в Апелляционном суде. У нас нет иллюзий по поводу того, как будет рассматриваться дело. Мы хотим как можно скорее пройти все инстанции и дойти до Европейского суда», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что Европейский суд по правам человека поставит точку в деле Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, на пресс-конференции Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что устроила вчера фейерверк под стенами Лукьяновского СИЗО, чтобы таким образом морально поддержать Ю.ТИМОШЕНКО в день рождения. «Добрые люди подсказали нам, куда выходят окна нынешней камеры, и мы поняли, что она, вероятно, не сможет услышать концерт в ее честь. Поэтому вместе с Евгением СУСЛОВЫМ мы организовали для нее фейерверк, который было бы видно из всех окон СИЗО», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем, состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на минувшей неделе призывала руководство страны оказать экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати.

23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц. По результатам обследований, заявили в пенитенциарной службе, в организме экс-премьера не выявлено патологических изменений, угрожающих ее жизни, поэтому рекомендовало продолжить лечение Ю.ТИМОШЕНКО в изоляторе.

Вместе с тем, адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО утверждают, что состояние здоровья экс-премьера постоянно ухудшается, и, вместо лечения, в СИЗО ей делают лишь обезболивающие инъекции.

Сегодня, 28 ноября, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил создать в СИЗО для Ю.ТИМОШЕНКО условия содержания на европейском уровне.

«Я дал поручение всем учреждениям, которые занимаются этим вопросом, создать все условия, которые предусматривает европейский уровень – это и лечение, и обследование, и содержание», - сказал Президент.