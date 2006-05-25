Президент завершил выступление в парламенте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал новоизбранную Верховную Раду Украины безотлагательно сформировать Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на открытии первой сессии ВР пятого созыва, Президент отметил, что безоговорочным условием, которое касается всего состава парламента, является безотлагательное обеспечение функционирования Конституционного Суда. «Это парламентский долг перед украинским обществом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент озвучил требования, согласно которым он даст согласие на предложенную коалицией кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Ющенко подчеркнул, что он как глава государства даст согласие на предложенную коалицией кандидатуру премьера, а, следовательно, - и всего состава правительства, если правительство будет состоять из тех, кто как единая команда обеспечит поступательное развитие Украины на основе европейских ценностей, если он будет способен сплотить нацию, дать толчок экономическим реформам и обеспечить безусловное соблюдение прав и свобод человека.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что 2006 год ознаменовал новое политическое время в жизни Украины. Конституционные изменения определяют особый характер роли и места новоизбранного парламента. По его словам, впервые парламент избран на пропорциональной основе, впервые ключевым инструментом работы Верховной Рады становится механизм формирования коалиции депутатских фракций, сказал Президент.

«До сих пор Президент Украины не был непосредственным участником формирования коалиции, но внимательно наблюдает за этим процессом», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Виктор ЮЩЕНКО отметил необходимость принятия новым составом Верховной Рады Украины законов, которые обеспечат проведение судебной реформы и реформы органов правопорядка.

Президент Украины заявляет, что в языковом вопросе власть не отступит от Конституции Украины и обеспечит государственность украинского языка. “Мы не отступим от нашей Конституции и европейских стандартов”, - отметил В.ЮЩЕНКО, говоря о проблематике языкового вопроса в Украине.

“Мы обеспечим государственность украинского языка, мы обеспечим языковые права национальных меньшинств, мы обеспечим за государственные средства защиту тех языков, которые находятся на пороге исчезновения”, - отметил Президент.

Президент подчеркнул, что внешнеполитический курс Украины останется неизменным и необратимым.

Президент также подчеркнул, что деятельность Украины в рамках Сообщества демократического выбора, ГУАМ, в частности усилия в урегулировании Приднестровского конфликта, свидетельствуют о статусе Украины как государства, которое осуществляет инициативную, взвешенную и результативную внешнюю политику.

В то же время В.ЮЩЕНКО обратился к парламентариям с призывом принять необходимые законодательные акты, которые позволили бы полноценно привести законодательство Украины в соответствие с европейскими стандартами.