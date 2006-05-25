Избран временный президиум ВР

По одному депутату от каждой фракции

Народные депутаты утвердили состав Временного президиума Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, от Партии регионов во временный президиум вошла Раиса БОГАТЫРЁВА, от БЮТ – Александр ТУРЧИНОВ, от «Нашей Украины» Николай КАТЕРИНЧУК, от СПУ - Иван БОКИЙ, от КПУ - Адам МАРТЫНЮК. «За» проголосовало 434 народных депутата из 446, зарегистрированных в зале. А.ТУРЧИНОВ, который представлял соответствующий проект постановления, назвал это первое голосование новоизбранного парламента историческим моментом.

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