Томенко говорит, что оппозицию объединят две ценности

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что политическая оппозиция сегодня должна объединяться вокруг двух ценностей: веры и единства.

На этом он акцентировал сегодня на митинге у стен Лукъяновского СИЗО по случаю дня рождения Юлии ТИМОШЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня мы находимся в непростой политической ситуации и есть две ценности, которая должна нас объединить, и которые дадут возможность нам победить. Эти ценности вера и единство», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Вера в Украину, вера в наши традиции и убеждения, и единство всех политических сил, как в борьбе за свободу Ю.ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других, так и единство в канун парламентских выборов и на самих выборах», - прибавил политик.

Н.ТОМЕНКО поблагодарил людей, которые собрались поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, европейских политиков, которые поздравили ее. Кроме того, политик поблагодарил городскую власть, которая «посодействовала» лучшей организации митинга, перекопав дорогу и остановив движение транспорта по улицы возле СИЗО, и таким образом сделала возможным, чтобы на этой площади разместились еще несколько тысяч сторонников экс-премьера.

Он также поблагодарил «Беркут», который ночью проводил «учения» под СИЗО, и таким образом не допустил «ряженых» или «меченых» демонстрантов от власти и поблагодарил милицию, которая проверяла документы у людей, живущих в домах рядом, и таким образом «посодействовала, чтоб на митинг пришли только те люди, которые болеют за Украину и переживают за судьбу и здоровье Ю.ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, в акции «Цветок для Юли» принимают участие около 5 тысяч человек.