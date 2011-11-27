Вертолеты НАТО убили 28 пакистанских военных

Власти Пакистана потребовали от США в течение 15 суток освободить авиабазу Шамси в провинции Белуджистан, с которой ЦРУ, предположительно, запускает беспилотники по боевикам "Аль-Каиды" и "Талибана", сообщает Reuters.



Требование прозвучало менее чем через сутки после авиаудара НАТО, в результате которого, по данным Reuters, погибли 28 пакистанских военнослужащих, в т.ч. два офицера, и 14 ранены. В ночь на субботу несколько боевых вертолетов НАТО вторглись в воздушное пространство Пакистана с территории Афганистана и нанесли удар по блокпосту в племенной области Мохманд на северо-западе страны.



В ответ власти Пакистана закрыли дорогу, по которой ведется снабжение коалиционных сил НАТО в Афганистане.

НАТО и США выразили сожаление по поводу авиаудара, унесшего жизни солдат, отметив, что удар по пакистанским блокпостам, возможно, был нанесен по ошибке. "Госсекретарь США и министр обороны внимательно изучают сообщения об инциденте. Они выразили соболезнования в связи с жертвами и поддержали намерение НАТО провести расследование случившегося", - говорится в письменном заявлении. Посол США в Пакистане встретился с представителями руководства страны.