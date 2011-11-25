Гаишники чудом спасли мужчину из охваченного пламенем авто

Два инспектора ГАИ чудом оказались в нужном месте в нужное время. По дороге на дежурство вблизи Винницы инспекторы заметили автомобиль, который загорелся, выезжая с заправки.

Милиционеры сразу сориентировались: один начал тушить мужчину, который выскочил из охваченной огнем машины, а другой перекрыл движение на трассе, чтобы взрыв не повредил другие автомобили.

Инспекторам ГАИ удалось спасти жизнь водителя за считанные минуты до взрыва, сообщает ТСН.

"Я попытался выскочить, но в иномарках есть такой центральный замок, который срабатывает, закрывает дверь с началом движения. Левые двери я не смог открыть. Чудом то я открыл правую дверцу и выскочил", - рассказал пострадавший водитель Андрей Калюжный.

Водой, которая была в их машине, один из инспекторов поливал охваченного огнем водителя. Его авто вот-вот должно было взорваться, поэтому второй инспектор остановил движение автомобилей на трассе, чтобы никто из других водителей не пострадал.

"Один из водителей пытался своим огнетушителем погасить автомобиль, но поскольку пламя было слишком сильным, мы отвели этого водителя в сторону, через несколько минут взорвался газовый баллон", - рассказал инспектор ГАИ Богдан Грома.

Врачи рассказали, что пострадавшего мужчину привезли к ним в крайне тяжелом состоянии.

"Поражение дыхательных путей сильно усложняет течение ожоговой болезни. Поэтому больной поступил в очень тяжелом состоянии", - рассказал зав. ожоговым центром больницы им.Пирогова Василий Нагайчук.

Больной был прооперирован, ему была проведена ранняя нефрэктомия.

Пострадавший водитель понемногу выздоравливает, а гаишников-спасателей наградят деньгами.