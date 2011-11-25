Лукашенко - ученым: если вы такие умные, то почему такие бедные?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО потребовал до конца года представить ему концептуальные подходы к дальнейшему развитию научной сферы в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси по итогам прошедшей 24 ноября встречи с научной общественностью страны.

В частности, на встрече с учеными А.ЛУКАШЕНКО заявил: «Во-первых, почему Беларусь при сохраненной и даже приумноженной с советских времен инфраструктуре науки, ее стабильном государственном финансировании, многотысячной армии академиков, докторов и кандидатов не может вырваться в лидеры по производству высокотехнологичной продукции? Что мешает ученым работать так же, как ваши коллеги работают в Китайской Народной Республике, Корее, Индии, других государствах, благодаря которым эти страны семимильными шагами идут по пути технического прогресса, оставив далеко позади «старую» Европу и Штаты?».

Он призвал ученых вместе разобраться, в чем здесь проблема: в неверном определении направлений исследований или в элементарном неумении и нежелании продвигать полезные разработки в жизнь и зарабатывать на этом неплохие дивиденды.

«Пора уже белорусским ученым повернуться лицом к жизни, чтобы буквально каждый гражданин, во многом за счет налогов которого вы существуете, увидел плоды вашего труда», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

По мнению Президента Беларуси, в основе любых экономических и социальных преобразований обязательна четкая, выверенная, научно обоснованная стратегия. А.ЛУКАШЕНКО считает, что ученые должны быть на полшага-шаг впереди всего общества, а разработка такой стратегии – одна из первейших задач обществоведов и гуманитариев, с которой они пока не справляются.

«Вот Евразийский союз. Что будем делать, как делать – я не услышал мнения ни одного ученого. Почему я должен сидеть, где-то что-то продумывать, выдумывать, кого-то вытаскивать, просить у него совета, чуть ли не умолять, как будем действовать, и принимать решение? А если я ошибусь? Это же главные вопросы! Где ученые?», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

«А ведь в правительство я половину ученых привлек. Половина высших должностных лиц сегодня «остепененные» и даже академики. Встает вопрос: когда вы начнете работать на государство?», - обратился Президент Беларуси к присутствующим.

«Вы хотя бы иногда на телевидение выходили бы, принимая участие в выработке важнейших направлений развития нашего государства, защищая его от внутренней пятой колонны, наездов и наскоков со стороны, и хоть что-то внятно говорили», - сказал А. ЛУКАШЕНКО

Президент предлагает пересмотреть структуру организации науки в Беларуси, сделав ее более эффективной и приносящей наибольшую пользу стране.

«Давайте посоветуемся, придерживаться ли нам традиционных организационных форм, где главенствующую роль играет академия наук с разветвленной сетью институтов и научно-практических центров. Или, может быть, взять на вооружение практику западных стран, где фундаментальная наука сосредоточена в университетах, а «топовые» прикладные исследования отданы в ведение корпораций», - подчеркнул Президент Беларуси.

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, ученые должны начать зарабатывать на собственных идеях, перестав уповать только на помощь государства.

«Нередко приходится слышать жалобы: на науку мало денег выделяется из бюджета. Но если вы такие умные, а ученые, безусловно, это самые умные люди в обществе, то почему такие бедные? Почему не зарабатываете на собственных идеях?», - задал А.ЛУКАШЕНКО вопрос присутствующим.

На встрече была затронута также проблема научных кадров. Глава государства считает настораживающей ситуацию, когда из 25 тыс. человек, имеющих ученую степень, в научных исследованиях заняты менее 4 тыс. ученых.

«Чем занимаются остальные? Зачем им нужны были эти ученые степени? Похоже, уже модным стало повесить бирку не то на лоб, не то еще куда-то и ходить – кандидат наук. А какая отдача от этого кандидата государству? Все рвутся к степеням, жалуются на жесткость требований к диссертациям, а потом в науке остается менее пятой части. Думаю, пора строго спросить с тех, кто является ученым лишь по названию», - отметил белорусский президент.

А.ЛУКАШЕНКО также считает необходимым повысить ответственность ученых советов, которые определяют тематику и направленность диссертаций, внимательно посмотреть на их состав, компетентность и объективность в работе.

«Хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она непоколебима и не подлежит сегодня обсуждению. Я не против того, чтобы у нас было много ученых с большими степенями. Для меня, как главы государства, это гордость, прежде всего. Но, с другой стороны, я абсолютно не приемлю эту моду на кандидатов, докторов и прочее. Я хочу, чтобы труд ученых был высоко оплачиваемым, а ученый в обществе был настоящей центральной фигурой. Я исхожу из того, что хороший ученый – это величайшая редкость, их много быть не может», - подчеркнул Президент Беларуси.