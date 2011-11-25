Томенко думает, что Янукович пытается перехитрить всех

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что украинская власть пытается перехитрить как ЕС, так и Россию, но это приведет к обману самой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в эфире 5 канала в четверг, комментируя "двусмысленный" ответ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно его планов на 19 декабря.

"Когда Виктор ЯНУКОВИЧ так говорит, или его помощники объясняют, что, давайте верить Президенту, он сам знает, что делать. Это можно делать в том случае, когда вам, как Президенту, доверяет, скажем, 90% населения или хотя бы 51%. А когда за него готовы голосовать 15-17%, то он не может позволять себе такие высказывания", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, Президент должен действовать или в соответствии с настроениями большинства граждан, или выполнять действующее законодательство. "В действующем законодательстве четко записано, что нашим стратегическим направлением является европейским выбор", - добавил он.

Заместитель председателя ВР выразил убеждение, что в настоящее время для власти Украины являются некомфортными как переговоры с Европейским Союзом, так и с Россией. "У меня создалось впечатление, что наша власть решила перехитрить Россию и Европейский Союз. Но выглядит сегодня так, что могут перехитрить сами себя и всю Украину. Россиянам говорят: вы не хотите, мы идем в Евросоюз. Евросоюзу: друзья, не хотите 19 декабря, мы идем в Таможенный союз и ЕврАзЭС", - добавил он.