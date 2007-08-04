В очередной ссоре ПР с журналистами виноваты люди Гелетея?

Инцидент с журналистом „Украинской правды”на съезде Партии регионов устроили сотрудники Государственной службы охраны. Об этом сообщает пресс-служба ПР.

По информации пресс-службы, работники госохраны отказали в аккредитации журналисту „Украинской правды” Сергею Лещенко из-за нарушения им статьи Закона „Об охране органов исполнительной власти и должностных лиц”. По словам сотредника госохраны, журналист не выполнил определенных требований, а именно „мешал проходу должностного лица, охрану которого осуществляет госохрана”.

”Работники госохраны пытались обязать пресс-центр съезда Партии регионов лишить журналиста аккредитации, - утверждается в сообщении пресс-службы. - Однако пресс-службе Партии регионов удалось уладить конфликт, и журналист смог попасть в зал, где происходил съезд.

Пресс-служба Партии регионов приносит извинение журналисту за чрезмерную „бдительность” Государственной службы охраны. Но одновременно с этим мы привлекаем внимание журналистов, что во время мероприятий при участии должностных лиц государства существуют определенные ограничения и требования, которые обязательны для выполнения всеми гражданами”.

Также в пресс-службе отметили, что на съезде Партии регионов это был единственный случай недоразумения между многочисленными журналистами и ведомством Гелетея.

Ранее Украинская правдасообщила, что журналиста издания на съезд не пускала представитель пресс-службы Партии регионов, которая заявила, что Лещенко вычеркнули "за нарушение правил съемок".