МИД Украины волнует обострение между Россией и США

Обострение отношений между Россией и США в сфере разоружения и контроля над вооружениями не будет способствовать обеспечению национальных интересов Украины, поскольку эти страны являются стратегическими партнерами и гарантами безопасности нашего государства по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии МИД Украины по поводу обнародованного 23 ноября Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заявления о ситуации, сложившейся вокруг системы ПРО стран-членов НАТО в Европе.

Украина обеспокоена отсутствием прогресса в двусторонних переговорах между РФ и США по указанной проблематике, говорится в комментарии.

Обострение отношений между РФ и США в сфере разоружения и контроля над вооружениями может негативно отразиться на эффективности многосторонних усилий по укреплению безопасности и доверия в Европе.

Украина призывает оба государства продемонстрировать политическую волю и изыскать взаимоприемлемые формы взаимодействия в вопросах создания ПРО в Европе в интересах укрепления глобальной и региональной безопасности, отмечают в Министерстве иностранных дел.