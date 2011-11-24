Пшонка встретился с евродепутатом

Сегодня Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился с депутатом Европарламента от Латвийской Республики членом группы «Альянс прогрессивных социалистов и демократов» Александром Мирским. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования законодательства Украины с целью его приближения к стандартам и принципам Европейского Союза. В частности, состоялся обмен мнениями относительно определения места и полномочий органов прокуратуры, учитывая ожидаемое принятие нового Уголовно-процессуального кодекса Украины и внесения изменений в Закон Украины «О прокуратуре».

Также были рассмотрены и другие вопросы, связанные с деятельностью органов прокуратуры. В частности, европарламентарий интересовался уголовными делами, представляющими особый общественный интерес.

В конце мероприятия Александр Мирский выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить актуальные вопросы деятельности органов прокуратуры Украины непосредственно с руководителем ведомства.