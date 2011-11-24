Тарасюк считает, что власть готовит запасной аэродром

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Борис ТАРАСЮК считает, что появление в СМИ информации о том, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в саммите Украина - ЕС 19 декабря, а поедет в Москву на заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС, свидетельствует о том, что украинская власть готовит «запасной аэродром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал сегодня на пресс-конференции.

«Такая распространенная дезинформация или информация свидетельствует о том, что украинская власть готовит запасной аэродром на случай, если саммит (саммит Украина – ЕС) не состоится», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что МИД Украины не подтвердил факт подготовки зарубежного визита В.ЯНУКОВИЧА на время проведения саммита Украина – ЕС.

В Европейском Союзе также подтвердили, что в Еврокомиссию не поступала информация о перенесении даты проведение саммита Украина – ЕС, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-ом заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, который состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют информации о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина - ЕС.