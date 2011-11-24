Детский национальный конкурс «Я казацкого рода»

В понедельник, 28 ноября, начинается третий сезон Детского национального конкурса «Я казацкого рода» на тему «Рисунок на казацкую тематику».

Открытие конкурса состоится в 12.00 в центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» в Киеве.

Цель конкурса – воспитание у детей патриотизма, заинтересованности казацкой эпохой, познание и увлечение национальными героями через рисунок как способ самовыражения. А также поддержка юных художников, предоставление им возможности поверить в себя и стать соавторами художественного альбома.

В программе мероприятия:

12:00 - встреча гостей казацкими джурами, художники рисуют желающих в образах казака/казачки, поет кобзарь Тарас СИЛЕНКО;

12:20 - акция «Войди в образ Казака» при участии Василия ВИРАСТЮКА – самого сильного человека мира;

12:23 - фееричное выступление с казацким оружием от «Арт-шоу «Гопак»;

12:25 - презентация конкурса при участии известного художника Сергея ЯКУТОВИЧА и старшины Детского лагеря «Казацкая крепость».

12: 30 - презентация книги «Приключения в Казацкой Крепости»;

12:35 - приветственное слово от членов жюри, знаковых художников: Ивана МАРЧУКА, Владимира ПРЯДКИ, Костя ЛАВРО, Петра ГОНЧАРА, Петра БЕВЗЫ, Анатолия БУРТОВОГО, Ивана ГУПИКА, Наталии ПОЛТАВЕЦ, директора издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Ивана МАЛКОВИЧА, прозаика и поэта Александра БРИГИНЦА, заведующего редакцией издательства «Радуга» Ольги ЯРЕМИЙЧУК, главного редактора журнала "Вигадуй, думай, грай" Оксаны ДАВИДОВОЙ, главного редактора Информационно-аналитического агентства «Наше Время» Нины СЛЮСАРЕНКО, музыканта и журналиста Романа КОЛЯДЫ.

12:45 - акция «Подпиши Казацкую грамоту»;

12:55 - поет Наталия ПОЛТАВЕЦ;

13:00 - угощение гостей праздника настоящим казацким кулишем и другой вкуснятиной.

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Информация о конкурсе на сайте www.hopak.kiev.ua

Автор и организатор конкурса: Детский лагерь «Казацкая Крепость».